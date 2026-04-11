На побережье от Тамани до Сириуса нашли 132 погибших дельфина с марта

За март и начало апреля на береговой линии от Тамани до Сириуса обнаружили 132 погибших китообразных. По информации центра спасения дельфинов «Дельфа», это связано с сезонным фактором. Гибель может быть случайной из-за попадания дельфинов в рыболовные сети.

Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

50 погибших дельфинов обнаружили за март, еще 82 особи были обнаружены на побережье в период с 1 по 10 апреля. Наибольшее количество мертвых китообразных найдено в Новороссийске — 57 особей с марта по начало апреля.

По данным специалистов центра «Дельфа», наиболее вероятной причиной повышенной смертности может являться прилов, случайная гибель дельфинов в рыболовных сетях. Об этом свидетельствуют порезы на коже китообразных, стертые плавники и прочие повреждения.

Кристина Мельникова