Более 50 мертвых дельфинов нашли на побережье Новороссийска с начала весны

В марте и апреле 2026 года на побережье Новороссийска обнаружили 57 мертвых китообразных, об этом сообщили в центре спасения дельфинов «Дельфа».

В марте на пляжах Новороссийска нашли 20 погибших дельфинов, еще 37 случаев гибели были зафиксированы с начала апреля. Специалисты «Дельфа» отмечают, что количество сообщений о мертвых китообразных увеличивается, это связывают с сезонным фактором.

С марта по 10 апреля на побережье от Тамани до Сириуса обнаружили 132 погибших особи. Типичные маркеры эпизоотии не наблюдаются, массовые выбросы дельфинов с истощением и поражениями кожи, прочими симптомами не фиксируются.

«Наиболее вероятная причина повышенной смертности в эти месяцы — прилов, случайная гибель в рыболовных сетях»,— подчеркнули в центре спасения дельфинов.

Среди явных признаков выделяют порезы на коже китообразных от сетей, отрезанные конечности и стертые плавники, такие повреждения составляют 17,4%. Эксперты центра подчеркивают, что реальная цифра может быть заметно выше.

На побережье Черного моря также фиксируется проблема с уборкой тел дельфинов. Специалисты центра напомнили, что «Дельфа» не осуществляет вывоз тел погибших китообразных, это входит в полномочия специализированных служб. Сейчас очистка берега производится быстрее.

Кристина Мельникова