Жителей Нижнего Тагила заподозрили в организации ОПС и вовлечении в проституцию

Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Их подозревают в создании преступного сообщества, умышленном убийстве, покушении на убийство, а также вовлечении в занятие проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Следствием установлено, что житель Нижнего Тагила вместе с сообщниками «в целях совершения на системной основе тяжких и особо тяжких преступлений, извлечения в результате их совершения преступных доходов» создал преступное сообщество в 1997 году. Сообщество отличалось «сплоченностью, структурированной формой и распределением преступных ролей каждого из участников», уточнили в СКР. Один из фигурантов, по версии следствия, причастен к убийству двух мужчин и женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.

Преступная группа действовала в Нижнем Тагиле до ноября 2025 года, когда арестовали ее лидеров. При расследовании проведены осмотры мест происшествия, предметов и документов, обыски по местам жительства задержанных, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.