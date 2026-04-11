Синоптик пообещал возвращение снежного покрова в Московский регион к осени

Снежного покрова в Москве и Московской области не будет до осени 2026 года. Таким прогнозом поделился синоптик Михаил Леус.

«Как и ожидалось, временный снежный покров, отмеченный вчера некоторыми метеостанциями Москвы и Московской области, сегодня сошел»,— написал господин Леус в Telegram-канале. Синоптик уточнил, что снег тем не менее еще может выпасть.

В начале недели в Московском регионе произошло резкое похолодание. По ночам в столице и области температура опускалась ниже нуля, был введен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и мокрого снега с дождем. На улицах образовался снежный покров. Автомобилистам, сменившим резину на летнюю, рекомендовали пользоваться общественным транспортом.