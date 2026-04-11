В 60 храмах Краснодара пройдут пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения состоятся в 60 храмах Краснодара, об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Мэр Краснодара заявил, что дежурство вблизи храмов уже начали сотрудники полиции, бригады скорой помощи, казаки и специалисты из службы спасения. Кинологи провели обследование территорий, проверена система пожарной безопасности в церквях перед проведением служб.

Главное богослужение пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Его проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Кристина Мельникова