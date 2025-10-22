Ставки по ряду микрозаймов для малого и среднего бизнеса Удмуртии снизили до 6%

Ставки микрозаймов от МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» для малого и среднего бизнеса по отдельным кредитным продуктам были снижены с 8 до 6% годовых. Об этом сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Как написал премьер, это актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих на экспорт или относящихся к креативной индустрии, вновь зарегистрировали бизнес не более двух лет назад, трудятся в обрабатывающем производстве, туризме, IT, ведут научную и техническую деятельность, владеют гостиницей или кафе.

«(Если субъекты МСП.— “Ъ-Удмуртия”) выполняют гособоронзаказ, являются социальными предпринимателями, занимаются сельским хозяйством, строительством, пассажирскими перевозками»,— добавил господин Ефимов. Для остальных предпринимателей МКК снизил ставку с 13 до 12% годовых.

В частности, указано на сайте Корпорации развития республики, по кредитным продуктам «Социальный» (социальное предпринимательство) и «Защитник» (доля участников СВО в компании более 50%) ставка сейчас составляет 6%. По первому направлению предельный размер микрозайма — 5 млн руб.,по второму — 2 млн руб. По обоим продуктам срок микрозайма составляет от 6 до 36 месяцев.

За девять месяцев МКК предоставила микрозаймы более чем 350 получателям на общую сумму свыше 1 млрд руб., добавили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Наибольшую долю среди заемщиков составляют предприятия торговли — 36% от общего объема микрозаймов, производства — 24% и строительства — 7%.