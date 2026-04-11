Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС. Церемонию ожидали собравшиеся в храме паломники, они по цепочке зажгли свечи и лампады. Схождение огня традиционно происходит в преддверии Пасхи.

В фонде Андрея Первозванного получили часть сошедшего огня. Сегодня вечером его доставят в Москву, после чего передадут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Святыню также отправят в 15 храмов Москвы и несколько городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.