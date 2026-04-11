Умер актер из сериала «Следствие ведут знатоки» Алексей Наумов

На 66-м году жизни умер актер Алексей Наумов. Об этом сообщила вдова его отца Наталья Белохвостикова в соцсети «ВКонтакте». Алексей Наумов — сын режиссера Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей.

Господин Наумов-младший родился в 1960 году. В детстве снимался в кино, в том числе исполнил роль Петьки Щеглова в фильме «Бег» (1970). Через два года сыграл Сережу в детективном сериале «Следствие ведут знатоки». Впоследствии окончил Ленинградскую академию художеств по направлению «история и теории искусства».