Зарубежные СМИ: Каковы итоги миссии Artemis II?

Идеальная посадка: экипаж Artemis II вернулся на Землю. Капсула корабля Orion с астронавтами благополучно приводнилась в Тихом океане. Миссия, которая включала облет Луны, длилась 10 дней. Космонавты установили рекорд дальности полета человека от земли. The New York Times отмечает, что Artemis II стала для NASA нечто большим, чем просто возвращение к спутнику спустя полвека. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joel Kowsky / NASA / AP Фото: Joel Kowsky / NASA / AP

Спустя 10 дней в космическом пространстве, после исторического облета Луны, корабль миссии Artemis II направился домой. Как и планировалось, вечером 10 апреля четырех астронавтов в хорошем самочувствии извлекли из капсулы. В Центре управления полетами разразились аплодисментами, Эмпайр-стейт-билдинг окрасилось разноцветными огнями, а в барах по всей стране американцы скандировали «USA!» в момент приводнения, пишет New York Post.

В TruthSocial Дональд Трамп с гордостью назвал посадку идеальной, поздравил астронавтов и заверил, что США повторят миссию снова и снова, а затем отправятся на Марс. Artemis II стала самым дальним пилотируемым полетом в истории: корабль удалился примерно на 406 тыс. км от Земли, астронавты облетели Луну, детально изучив ее поверхность. Предыдущий рекорд в 400 тыс. км, установленный в 1970 экипажем Apollo 13, был побит, сообщает Reuters.

Астронавты назвали обратную сторону спутника инопланетной. По их словам, более темные участки там выглядят непривычно, создавая ощущение, что это «не та Луна», которую мы видим с Земли. Помимо тестирования двигательной установки, экипаж собрал научные данные о ключевом компоненте пилотируемых полетов: о себе. На орбиту отправились крошечные чипы размером с USB-флешку, в которые были засеяны клетки костного мозга астронавтов. Этот эксперимент нужен, чтобы понять, как глубокий космос влияет на человеческую биологию, и в будущем — защитить здоровье космонавтов во время долгих полетов, например на Марс, сообщает The Washington Post.

Однако, для NASA это нечто большее чем просто завораживающие кадры, - добавляет издание. Первая миссия Artemis II стартовала в 2022 году, но столкнулась с многолетними задержками и перерасходом средств. Один запуск ракеты стоит около $4 млрд, а вся кампания, как ожидается, обойдется почти в $100 млрд. США также стремятся на Луну, чтобы опередить Китай, который также планирует высадку к концу десятилетия. По мнению официальных лиц, соединенным штатам необходимо выиграть, чтобы сохранить свое лидирующее место в звездной гонке, отмечает The New York Times.

Однако все упирается в финансирование, пишет Bloomberg. Наука никогда не была такой хрупкой, в прошлом году администрация Трампа провела болезненные сокращения в научных ведомствах. А в 2027, например, NASA лишится $5,5 млрд. На этом фоне исследователи деморализованы сомнениями о ценности своей работы.