Кубани выделили 199 млн рублей на информатизацию здравоохранения

Правительство России выделило Краснодарскому краю 199 млн руб. на информатизацию системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 10 апреля, документ размещен на официальном портале правовой информации России.

Согласно распоряжению, в 2026 году правительство выделяет регионам РФ 10 млрд руб. бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий по информатизации здравоохранения. Краснодарскому краю предоставят финансирование в размере 199 млн руб., для Республики Адыгея предусмотрено 98,7 млн руб., а для Крыма объем ассигнований составит 125 млн руб.

Денежные средства, распределенные между 84 регионами, пойдут на обеспечение работы по взаимодействию информационных систем медицинских организаций с сервисами государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. В медучреждениях планируется ввести электронный документооборот, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Более трети граждан России, согласно информации правительства РФ, в настоящее время пользуются возможностью вызова врача на дом или записи на прием через портал госуслуг. В электронном виде осуществляется формирование больничных листов, справок, направлений и прочих документов.

В распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным, указывается, что Минздрав России должен будет обеспечить заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов не позднее 30 календарных дней после издания документа. Доклад о проделанных мероприятиях министерство должно будет предоставить правительству в срок до 1 марта 2027 года.

Кристина Мельникова