В Краснодарском крае эвакуировали жителей хутора из-за обломков БПЛА

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за фрагментов сбитого БПЛА с боевой частью. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

При атаке обошлось без пострадавших. Фрагменты беспилотника обнаружили на одной из улиц хутора. При падении обломков поврежден забор частного дома. На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Краснодарский край попал под удар ВСУ сегодня ночью. Точное количество сбитых над регионом дронов не приводится. При атаке произошел пожар на нефтебазе в Крымске, к утру 11 апреля его уже потушили. В Новороссийске повреждены два многоквартирных и один частный дом.