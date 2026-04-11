На Радоницу в Краснодаре запустят дополнительные автобусы к кладбищам

В период Радоницы в Краснодаре увеличат количество общественного транспорта к кладбищам, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На заседании рабочей группы по развитию общественного транспорта замглавы Краснодара Владимир Архипов заявил, что с 19 по 21 апреля в городе запустят дополнительные автобусы к кладбищам. Также принято решение усилить трамвайные маршруты.

Ранее директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин заявлял, что для обеспечения подвоза жителей к 18 погостам на линию выйдут дополнительные 15 автобусов и 42 трамвая.

Также на заседании рабочей группы чиновники сообщили, что за три года Краснодар получил 60 троллейбусов, 90 трамвайных вагонов, 119 автобусов и 23 электробуса. В настоящее время в краевой столице потребность в новом транспорте все еще остается высокой.

Кристина Мельникова