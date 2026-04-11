В Оренбурге арестован обвиняемый в хищении денег участников СВО

Суд Оренбурга отправил под арест до 6 июня мужчину, обвиняемого в хищении полмиллиона рублей у участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

По версии следствия, в 2024 году мужчина создал в Оренбурге законспирированную группу. Его целью было завладеть деньгами участников СВО и их родственников. Вместе с подельниками он заключал с военнослужащими договоры оказания юрпомощи. Однако он указывал в них «заведомо невыполнимые условия». Потерпевшие лишились более 500 тыс. руб.

Мужчину обвиняют по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Сколько у него было сообщников, не уточняется. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.