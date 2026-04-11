Российские силы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 259 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 259 беспилотников ВСУ и 12 управляемых авиабомб. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы России также поразили объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия в 152 районах в зоне спецоперации.

К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.