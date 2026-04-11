Жителей Красноармейского района Кубани эвакуировали из домов
Жителей нескольких домов в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Кубани эвакуировали из-за обнаружения фрагментов беспилотника с боевой частью. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Обломки БПЛА были найдены на одной из улиц. В результате падения частей беспилотника оказался поврежден забор частного дома, пострадавших нет.
На месте происшествия находятся оперативные службы. Пункт временного размещения для эвакуированных граждан организовали в местном Доме культуры.