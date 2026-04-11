Сверхприбыли подбирают ставку

Налог на сверхприбыль за 2025 год могут установить по ставке 20%. Проработать такое предложение Владимир Путин поручил профильным ведомствам, сообщает «Интерфакс». Речь идет о сумме, которая превышает средний доход бизнеса в 2018-2019 годах. Этот же период использовали как базу при расчете для аналогичного сбора windfall tax за 2021-2022 годы.

Каких компаний коснется налог на сверхприбыль? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорем Юргенсом:

«Введение налога на сверхприбыль или так называемого windfall tax — это не новость. В периоды кризисов такие меры иногда используют для пополнения бюджета. Однако, насколько я понимаю из анализа Российского союза промышленников и предпринимателей, у многих компаний сейчас скорее убытки, чем сверхприбыли. Сверхдоходы, возможно, могут появиться у нефтедобывающих и нефтеторговых компаний — на фоне кризиса в Ормузском проливе и роста цен на нефть и другие энергоносители, которые выросли примерно на 20-30%. В этих условиях действительно может возникнуть ситуативная сверхприбыль».

В 2023-м крупные компании выплатили в виде налога на сверхприбыль почти 320 млрд руб. В Минфине тогда подчеркивали разовый характер меры. Но замглавы министерства Алексей Сазанов допускал, что механизм могут все же повторить при высоком дефиците бюджета и значительных доходах бизнеса. Но нефтяная отрасль, о которой говорят в РСПП, сверхдоходов последние несколько лет не получала, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Несмотря на то, что НДПИ на нефть не повышался, налоговая нагрузка на компании выросла. При этом в 2025 году цены на нефть снижались: Urals стоила около $39 за баррель в декабре, $41 в январе и $44 в феврале. Даже на фоне ситуации в Ормузском проливе в марте цена составила около $77. При высоких экспортных издержках говорить о сверхприбыли не приходится. Отчетность "Роснефти" и ЛУКОЙЛа показывает снижение прибыли и инвестиций. Компании сокращают вложения, что может привести к падению добычи. Дополнительные доходы идут на ремонт инфраструктуры и погашение долгов, а не на накопление прибыли. В этой ситуации логичнее было бы обратить внимание на банковский сектор, где прибыль измеряется триллионами рублей, но налог на сверхприбыль не вводится».

Налог на сверхприбыль для банков обсуждается несколько лет подряд. Но, меру не поддерживают ЦБ и Минфин. Министр финансов Антон Силуанов еще в 2024-м указывал, что сверхдоходы нужны российским банкам для кредитования экономики. Но что считать сверхприбылью? “Ъ FM” спросил об этом эксперта финансового рынка Андрея Бархоту:

«Такой налог имеет смысл вводить в отраслях, где есть устойчиво высокая прибыль и понятный исторический уровень доходности — например, в банковском секторе. При этом возможны два сценария: либо банки увеличат отчисления в резервы, что существенно снизит их прибыль, либо это попытка более равномерно распределить налоговую нагрузку между бизнесом и гражданами.

В целом речь может идти о разных секторах, но прежде всего о финансовом. Однако в ближайшие 12-18 месяцев бюджет вряд ли получит значительные поступления от налога на сверхдоходы — просто потому, что самих сверхдоходов, скорее всего, уже не будет. Более того, общий объем налоговых поступлений может остаться прежним или даже снизиться».

Минфин пока не комментировал ни статус обсуждения самого налога, ни его возможные параметры. В марте по итогам встречи Российского союза промышленников и предпринимателей с Владимиром Путиным в Кремле рассказали, что один из участников беседы предлагал выделить «крупную сумму денег для государства — в благодарность за прошлое». И что президент «приветствовал такую инициативу».

Ангелина Зотина, Екатерина Вихарева