Двери храма Гроба Господня открыли перед схождением Благодатного огня

В Иерусалиме перед церемонией схождения Благодатного огня открыли двери храма Гроба Господня для паломников из разных стран, сообщила пресс-служба посольства России в Израиле. Судя по кадрам, которые публикует ТАСС, сначала из храма выпустили голубей — символ мира, после чего внутрь начали заходить верующие.

Благодатный огонь сходит в часовне Кувуклия, расположенной над местом погребения Иисуса Христа. Церемония состоится в преддверии Пасхи по юлианскому календарю. Вынос огня из часовни символизирует Воскресение Христа.

Накануне в Иерусалим прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного, которая с начала 2000-х годов по традиции привозит частицу огня в Москву. Его передадут в храм Христа Спасителя во время пасхального богослужения. Лампады с огнем также доставят в 15 храмов Москвы и несколько городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.