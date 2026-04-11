В Краснодарском крае появилось более 2,3 тысячи IT-предприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался Владимиру Путину о развитии IT-отрасли в регионе. Его цитирует пресс-служба Кремля.
Глава Кубани заявил, что экономика региона стала дифференцированной. Она включает в себя не только агропромышленный комплекс, курортное направление и другие сферы, но и IT-отрасль.
По словам Вениамина Кондратьева, еще четыре года назад данное направление деятельности в крае отсутствовало, а сейчас на территории региона действуют 2307 IT-предприятий.