В Краснодарском крае появилось более 2,3 тысячи IT-предприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался Владимиру Путину о развитии IT-отрасли в регионе. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Глава Кубани заявил, что экономика региона стала дифференцированной. Она включает в себя не только агропромышленный комплекс, курортное направление и другие сферы, но и IT-отрасль.

По словам Вениамина Кондратьева, еще четыре года назад данное направление деятельности в крае отсутствовало, а сейчас на территории региона действуют 2307 IT-предприятий.

