В ДНР при ударе дрона погибли два мирных жителя

При атаке БПЛА на город Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. Еще шестеро получили ранения.

«Сегодня у нас было три прилета серьезных, разрушено более трех домостроений, есть погибшие и раненые, это были три дрона пилотного типа»,— рассказал «РИА Новости» господин Пеняев. По данным агентства, полностью разрушены частные жилые дома.

Ясиноватая подверглась атаке сегодня утром. Изначально сообщалось о пяти пострадавших.