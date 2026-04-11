Озимые культуры заняли 1,8 млн гектаров на Кубани

Под озимыми культурами в Краснодарском крае находятся 1,8 млн га, сообщил Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным. По данным пресс-службы Кремля, губернатор Кубани отметил хорошие всходы в регионе.

«У нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но тем не менее всходы хорошие, запас влаги в почве — больше метра. Это обещает хороший урожай. Но мы всегда стучим [по дереву], потому что урожай — не тот, который в поле, а тот, который в закромах»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил президенту, что свеклой на Кубани засеяно 96% участков под яровые культуры. Подсолнечник занимает 15%, еще 7% засеяно кукурузой. Во второй половине апреля, в случае благоприятной погоды, на Кубани начнутся посевы риса. Их планируется завершить в мае.

«Наличие и горюче-смазочных материалов, и удобрений — сегодня все есть у агропромышленного комплекса края, чтобы добиться серьезных результатов урожая. Что касается зерновых — я думаю, точно будем с хлебом. Поэтому здесь очень важно обращать внимание на погоду, но над погодой мы не властны»,— подытожил губернатор Краснодарского края.

Кристина Мельникова