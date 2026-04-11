Служебный автобус сопровождения Пашиняна попал в ДТП, один человек погиб

Служебный автобус МВД Армении попал в аварию в Лорийской области на севере Армении. Один человек погиб, еще 12 — пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает ТАСС.

ДТП произошло в 7:50 по местному времени на трассе Кучак — Апаран. Столкнулись полицейский автобус Honda и автомобиль Nissan. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Автобус ехал из Еревана в Лори для обеспечения общественного порядка во время внутрипартийной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его соратников. Команда премьера сейчас находится в Апаране.