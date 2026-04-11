Губернатор Кубани: песчаные пляжи могут открыть по заключению Роспотребнадзора

Летом в Краснодарском крае могут открыть все пляжи для отдыхающих, об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Главу Кубани цитирует пресс-служба Кремля.

Вениамин Кондратьев доложил президенту об обстановке на пляжах региона после разлива нефти в Керченском проливе. Губернатор Кубани выразил благодарность Владимиру Путину и заявил, что Анапа в этом году сможет принять отдыхающих в полном объеме.

«Благодаря Вашему контролю и, конечно, действиям Правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объёме»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора Краснодарского края, Роспотребнадзор дал разрешение к использованию пляжей, пострадавших от выбросов мазута. Речь идет о тех участках побережья, где засыпали дополнительные слои песка. К открытию также готовятся галечные пляжи от Утриша до высокого берега Анапы.

