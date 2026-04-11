Владимир Путин высоко оценил экономические показатели Кубани

На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин оценил экономические показатели Кубани. Как сообщают «РИА Новости», он назвал показатели «хорошими».

Рост валового регионального продукта в 2021 году в Краснодарском крае составлял 3 трлн руб., в 2022 году он вырос до 3,5 трлн руб. а в 2023 году — до 4 трлн руб. По итогам 2025 года ВРП достиг 5,8 трлн руб.

Рабочее совещание Владимира Путина и Вениамина Кондратьева состоялось вечером 10 апреля.

