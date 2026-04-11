При ДТП на севере Москвы погибли два человека

Автомобиль Jaguar и «Газель» столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе улицы Зеленоградская в Москве. Погибли два человека — оба ехали в Jaguar. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника РЕН ТВ, еще один человек пострадал. Он также рассказал, что водитель «Газели» наехал на стоящий из-за технической неисправности Jaguar. Водитель и пассажир легковой машины погибли, находясь на проезжей части. В районе аварии на СВХ перекрыли три полосы в сторону Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.