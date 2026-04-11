В Карасунском округе Краснодара отключили электричество

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, об этом сообщили в городской ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без электроэнергии в настоящее время находятся 2 отделение, 4 отделение, Почтовое отделение, улицы Крылатая и Крайняя, пр. Аэропортовский и другие адреса. На месте работает аварийная бригада.

Отключение произошло из-за срабатывания защиты на линии. Подача электричества не осуществляется по 27 трансформаторным подстанциям.

София Моисеенко