В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В Крымске ночью 11 апреля из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Никто не пострадал, возгорание потушили, сообщил оперштаб Краснодарского края. В тушении задействовали 80 человек и 29 единиц техники.

По данным оперштаба, в Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дом. В многоквартирных — выбило окна в трех квартирах, в частном тоже повреждено остекление. Помимо этого фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Там также произошел пожар, его оперативно ликвидировали.

Минобороны РФ сообщало о сбитых за ночь над Краснодарским краем дронах, их количество не приводилось. По информации ведомства, в общей сложности было уничтожено 99 беспилотников над семью российскими регионами.