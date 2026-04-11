За ночь над Россией сбиты 99 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 10 апреля до 7:00 мск 11 апреля силы ПВО уничтожили над территорией России 99 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей. Сколько именно беспилотников уничтожено над каждым из регионов, ведомство не уточнило.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО сбили более 10 беспилотников над шестью районами региона. В Новороссийске и Геленджике звучали сирены. В аэропортах Краснодара и Геленджика действовали дополнительные ограничения на прием и отправку самолетов.