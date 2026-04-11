Самарского губернатора просят не дарить водку ветеранам

К губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву поступило предложение не включать водку в подарочный набор ко Дню Победы для ветеранов ВОВ и локальных конфликтов. В обращении отмечается, что не во всех российских регионах дарят алкоголь к празднику.

В петиции указано, что современники в большинстве случаев, судя по реакции в соцсетях, отрицательно относятся к наличию алкоголя в подарках. Главу региона попросили прервать «ложную традицию, которая не несет ничего хорошего ни для получателей подарочных наборов, ни для членов их семей». Аппарат губернатора Самарской области обещал учесть это пожелание.

Ранее сообщалось, что общественники выступают против легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать нормативно-правовые акты, легализующие в России дистанционную розничную продажу алкоголя и соответствующие эксперименты. В ОПИ опасаются, что легализация онлайн-продаж алкоголя даже в рамках эксперимента приведет к радикальному повышению его физической доступности для широких слоев населения, в том числе несовершеннолетних.

Евгений Чернов