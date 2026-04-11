Арестовали начальника копейского учреждения по обвинению во взяточничестве

Корейский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику муниципального учреждения «Городская служба заказчика» Сергею Ухлебину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области. Его обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Сергей Ухлебин пробудет в СИЗО до 9 июня 2026 года.

Начальника копейского учреждения задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону. По данным источника „Ъ-Южный Урал“, Сергей Ухлебин систематически получал от представителей компаний взятки. Взамен он подписывал акты оказания услуг по заключенным контрактам без фактической проверки их исполнения. Также начальник учреждения оказывал им общее покровительство, не контролируя соблюдение условий договора. Его задержали с поличным.

По данным СК, по одному из эпизодов в этом году должностное лицо собиралось получить от представителя одной из коммерческих структур 240 тыс. руб. за приемку и оплату услуг, выполненных с нарушениями. Часть взятки ему передали.