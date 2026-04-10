Задержан начальник копейского учреждения по подозрению во взяточничестве

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону задержали начальника муниципального учреждения Копейска «Городская служба заказчика» Сергея Ухлебина, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах. Его подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным источника, Сергей Ухлебин систематически получал от представителей компаний взятки. Взамен он подписывал акты оказания услуг по заключенным контрактам без фактической проверки их исполнения. Также начальник учреждения оказывал им общее покровительство, не контролируя соблюдение условий договора. Его задержали с поличным.

По данным СК, по одному из эпизодов в этом году должностное лицо собиралось получить от представителя одной из коммерческих структур 240 тыс. руб. за приемку и оплату услуг, выполненных с нарушениями. Часть взятки ему передали.

По местам жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска