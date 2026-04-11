В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Утром 11 апреля аэропорты Краснодара и Геленджика открыли для осуществления полетов, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности.

В ночь с 10 на 11 апреля при атаке БПЛА на территории нефтебазы в Крымском районе произошло возгорание, в Новороссийске от падения обломков беспилотников пострадали три дома, о чем заявили в оперштабе Кубани.

София Моисеенко