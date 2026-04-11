Обломки БПЛА повредили три дома в Новороссийске
В результате ночной атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три жилых дома, заявили в оперштабе Кубани.
Повреждения зафиксированы в двух многоквартирных и одном частном доме, о пострадавших не сообщается. В трех квартирах и частном домовладении был нанесен ущерб остеклению.
Фрагменты беспилотника обнаружили на складе одного из городских предприятий. При падении обломков произошло возгорание, его удалось оперативно ликвидировать.
В настоящее время на местах работают оперативные и специальные службы.