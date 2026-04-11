На территории нефтебазы в Крымском районе произошел пожар

Ночью 11 апреля на территории нефтебазы в Крымском районе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

По информации оперштаба, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. Пожар потушили к утру.

К работам по ликвидации возгорания привлекали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Угроза атаки БПЛА действовала всю ночь с 10 на 11 апреля в Крымском районе, Геленджике и Новороссийске.

