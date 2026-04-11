Над Кубанью и рядом регионов России сбили почти 100 БПЛА

В Краснодарском крае и других регионах России в ночь на 11 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 99 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, атака велась в период с 20:00 мск 10 апреля до 7:00 мск 11 апреля. БПЛА уничтожены над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, в Новороссийске в течение ночи объявлялась ракетная опасность.

Анна Гречко