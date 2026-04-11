В Новороссийске, Геленджике и Крымском районе отменили тревогу по БПЛА

Утром 11 апреля в трех муниципалитетах Краснодарского края отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза по БПЛА действовала всю ночь с 10 на 11 апреля в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике. По информации минобороны России, над регионами России, в том числе над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, сбили 99 беспилотников за период ночи.

София Моисеенко

