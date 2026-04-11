В Туве простились с первым президентом республики

В Кызыле прошла церемония прощания с первым президентом Тувы Шериг-оолом Ооржаком, передает ТАСС. Гражданская панихида была организована в Национальном музыкально-драматическом театре.

На церемонию пришли его коллеги, представители науки и культуры, а также жители Тувы. Первого президента Тувы кремируют и захоронят по буддийским обычаям на следующей неделе в родном селе. 11 апреля в республике объявлен днем траура.

Шериг-оол Ооржак был президентом Тывы в 1992–2002 годы. С 2002 по 2007 год занимал пост председателя правительства республики. Господин Ооржак умер 8 апреля на 84-м году жизни.