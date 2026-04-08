Умер первый президент Тывы

Первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал Главы Республики Тыва Шериг-оол Ооржак

«Он был человеком исключительной энергии и преданности делу. Его жизненный путь — от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена — всегда был примером служения людям», — написал Владислав Ховалыг. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким господина Ооржака.

Шериг-оол Ооржак был президентом Тывы с 1992 по 2002 годы. «Именно на его плечи легла колоссальная ответственность за судьбу родного края в период формирования новой России. Благодаря его мудрости, твердой воле и безграничной любви к своему народу Туве удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для дальнейшего развития»,— указал Владислав Ховалыг. С 2002 по 2007 год господин Ооржак занимал пост председателя правительства республики.