Москалькова анонсировала разговор с верховным комиссаром ООН

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на следующей неделе она поговорит с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

«Мы предложили верховному комиссару ООН по правам человека, господину Тюрку, провести по видеоконференцсвязи встречу, чтобы обсудить ряд важных правозащитных вопросов»,— сказала госпожа Москалькова ТАСС.

Ранее омбудсмен сообщала о планах заявить в ООН о пытках российских военнопленных на Украине. Она уточняла, что собирается довести эти факты до сведения верховного комиссара по правам человека.