Россия обеспокоена паузой в урегулировании палестинской проблемы

Россия обеспокоена, что миротворческие усилия по оздоровлению ситуации на палестинских территориях поставлены на паузу, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«На фоне динамичного развития обстановки вокруг Ирана, продолжающейся эскалации в Ливане, в других "горячих точках" Ближнего Востока считаем принципиально важным не допустить дальнейшего размывания международного внимания к задаче достижения ближневосточного урегулирования, сердцевину которой составляет палестино-израильский конфликт»,— сообщила госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

Как добавила представитель МИД, оттеснение палестинского вопроса несет в себе долговременные риски военно-политической дестабилизации. Приоритетной задачей она назвала возобновление полноценного международного сотрудничества.