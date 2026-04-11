После прорыва плотины в Дагестане задержан инженер

В Дагестане задержан инженер коммерческой организации, который отвечал за безопасность эксплуатации Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба СКР. 5 апреля из-за наводнений там прорвало плотину. Погибли шесть человек, еще 15,5 тыс. пострадали.

Как установило следствие, ответственные за эксплуатацию плотины не предотвратили аварию. В СКР добавили, что на объекте отсутствовали системы контроля, аварийно-спасательные средства и план действий по предупреждению ЧС. На самой дамбе были зафиксированы дефекты.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ) и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

