Путин призвал развивать собственный ИИ для обороны страны

Президент России Владимир Путин призвал развивать собственный искусственный интеллект для национальной обороны и безопасности. По словам главы государства, зарубежные страны вкладываются в развитие ИИ и «добиваются хорошего результата» в этой сфере.

«Мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта. «Мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства, как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ»,— добавил президент.

Владимир Путин поручил сформировать план внедрения ИИ во все области к 2030 году. По его мнению, Россия сможет «уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность» только при наличии собственных моделей ИИ. Президент поручил комиссии по искусственному интеллекту просчитать возможные риски, связанные с внедрением ИИ.