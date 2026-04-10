Эстония решила не задерживать суда РФ в Балтийском море из-за риска эскалации

Эстония не будет задерживать суда российского «теневого флота» в Балтийском море, заявил командующий ВМС республики Иво Варк. По его словам, власти Эстонии опасаются ответных военных мер со стороны России.

Фото: Министерство обороны Эстонии

«Риск военной эскалации слишком высок. Российское военное присутствие здесь, в Финском заливе, стало гораздо, гораздо более очевидным»,— сказал господин Варк Reuters. Он допустил задержание судов «только в случае непосредственной опасности», например при повреждении морской инфраструктуры или разливе нефти.

В марте помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил, что силы Военно-морского флота усилили контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России. Он заявлял об увеличении рисков «противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов».