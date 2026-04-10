Двое жителей Белгородской области погибли при ударе ВСУ

Грузовой автомобиль подвергся удару беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вознесеновка Белгородской области. Погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, написал господин Гладков в Telegram-канале.

При атаке ВСУ в селе Новая Таволжанка погибла женщина, сообщал Вячеслав Гладков. В Грайвороне при ударе дрона пострадали пять человек. По данным Минобороны, в ночь на 10 апреля над Белгородской областью сбили 35 беспилотников.