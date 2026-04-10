За ночь над Россией сбили 151 беспилотник

В ночь на 10 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 беспилотник самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Над Волгоградской областью сбили 57 БПЛА, над Ростовской и Белгородской областями — 48 и 35 аппаратов соответственно. Девять беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря, по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.

Губернатор Волгоградской области сообщил ночью об отражении массированной атаки БПЛА на энергетическую и гражданскую инфраструктуру в регионе. В Суворкинском районе повреждены пять жилых домовладений, в Красноармейском районе осколки упали на улицах Столетова и Фадеева. О возгораниях и пострадавших не сообщалось. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в 22:43 мск, что в регионе были ранены еще четверо мирных жителей, включая 15-летнюю девочку, которая получила минно-взрывную травму.

В течение ночи работу приостанавливали 18 аэропортов России.