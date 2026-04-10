Над Россией с утра сбили четыре беспилотника

Силы ПВО с 08:00 по 20:00 мск сбили четыре беспилотника над двумя регионами России — над Крымом и Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что с 09:00 мск 9 апреля до 07:00 мск 10 апреля над регионом уничтожили 32 БПЛА. По его данным, ВСУ 25 раз атаковали отселенные районы региона артиллерией, восемь раз пытались ударить по Курской области беспилотниками со взрывными устройствами.

Сегодня об атаках ВСУ также отчитывался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, FPV-дроны ударили по Грайворону, селу Головчино, селу Красный октябрь. Пострадали пять человек. В селе Новая Таволжанка при обстреле погибла мирная жительница.