Концессиям посчитают субсидии

В Белом доме разрабатывают новые меры по усилению контроля за бюджетными расходами в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) — для борьбы с псевдоконцессиями, которые полностью финансируются за счет бюджета. Правительством с условием доработки одобрен законопроект об учете в предельном размере участия публичной стороны бюджетных субсидий, которые предоставляются частному инвестору, в том числе через других юрлиц. Участники рынка в целом идею поддерживают, но отмечают и необходимость в уточнении формулировок — иначе будет затруднена реализация ряда проектов.

Власти планируют продолжить политику ужесточения контроля за финансовым участием бюджетной системы в концессиях. На заседании правительства 9 апреля рассматривался законопроект, нацеленный, в частности, на более полный учет средств, выделяемых публичной стороной таких соглашений,— как сообщил “Ъ” источник в Белом доме, документ в целом одобрен с условием доработки. Отметим, для усиления контроля за обязательствами регионов и муниципалитетов по проектам ГЧП уже предусмотрено ведение их реестра, а также ограничено участие дотационных субъектов РФ в таких проектах (могут направлять на них не более 10% собственных доходов).

Суть предложений — закрепить в Бюджетном кодексе перечень средств, которые учитываются при определении предельного размера финансирования концессии публичной стороной (должен быть менее расходов инвестора на создание и использование объекта).

В расчет будут браться субсидии, которые предоставляются напрямую концессионеру или другим юрлицам для последующего предоставления концессионеру.

Сейчас, отмечается в пояснительной записке, перечень средств, предоставляемых из бюджета, «однозначно не определен», что вызывает ряд проблем — например, в структуре многих концессий превалируют бюджетные расходы, а порой внебюджетные источники финансирования и вовсе отсутствуют. При этом основная цель концессий — в привлечении частных средств в строительство инфраструктуры. Ожидается, что изменения позволят «нормализовать» уровень инвестактивности частной стороны, исключив проекты, которые не обладают достаточным потенциалом доходности и не отвечают общей логике концессий.

В Минфине, разработавшем законопроект, от комментариев отказались. В Минэкономики, курирующем сферу ГЧП, соглашаются, что привлечение вне рамок концессионных соглашений дополнительных бюджетных средств, которые направляются инвестором на выполнение своих обязательств, следует учитывать при расчете предельных размеров финансового участия публичной стороны — иначе возникают риски финансирования соглашений полностью за счет бюджетных средств, что противоречит законодательству.

Гендиректор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Мария Ярмальчук поясняет, что речь идет о проблеме псевдоконцессий — когда муниципалитет или регион создает юрлицо, делая вклад в его уставный капитал, а затем это предприятие заключает концессию и получает от государства, в частности, капитальный грант, покрывающий большую часть затрат на создание объекта.

По ее мнению, от псевдоконцессий без частных инвестиций «нужно уходить». При этом, отмечает Мария Ярмальчук, предложенные формулировки слишком размыты — необходимо их уточнить, чтобы сохранить возможность реализации проектов по арендной модели (например, если концессионер построит кампус, в котором будет размещаться государственный вуз, оплачивающий аренду).

Управляющий партнер компании You & Partners Евгения Зусман в целом поддерживает идею, но также видит необходимость уточнения — сейчас не раскрывается «содержание» субсидий, которые будут учитываться, что порождает опасность неправильного применения нормы. Директор юрпрактики «ТеДо» Анна Батуева полагает, что законопроект уменьшит количество потенциальных проектов или усложнит их реализацию. По ее словам, уже есть опыт качественных проектов, реализуемых «дочками» региональных корпораций развития, которые получают дополнительные источники финансирования из бюджета,— это позволяет соединять в проектах бюджетные и частные средства.

Евгения Крючкова