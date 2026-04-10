АЗС недоливают маржи

Несмотря на принятые правительством меры по сокращению темпов роста биржевых цен на бензин, маржинальность АЗС упала, и сегодня рентабельность продаж марки АИ-92 в Москве находится на уровне 1 коп. на литр. Если крупные нефтекомпании могут субсидировать свою розницу за счет экспорта подорожавших нефти и дизтоплива, то независимые сети АЗС оказались в удручающем положении и, по мнению аналитиков, пробудут в нем ближайшие два месяца. При этом внутренний спрос на топливо продолжает расти.

Рентабельность продаж бензина марки АИ-92 в Московском регионе с учетом НДС и дополнительных расходов сократилась до 0,01%, или 1 коп. на литр, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Рентабельность реализации марки АИ-95 снизилась до 2,3%, или 1,6 руб. за литр. По дизельному топливу рентабельность выше — 10,8%.

Маржинальность продаж бензина снижается с начала марта, по данным аналитической компании «ОМТ-Консалт». Так, розничная продажа АИ-92 2–30 марта в совокупности потеряла более 25% доходности (минус 2,8 руб. на литр), АИ-95 — почти 24% (минус 3,1 руб./л). В апреле маржинальность продаж продолжила падать, отмечают аналитики. По итогам недели с 30 марта по 6 апреля по марке АИ-95 наиболее высокая маржинальность наблюдалась в Южном федеральном округе, по АИ-92 — в Сибирском ФО, самая низкая — в Северо-Западном и Северо-Кавказском ФО соответственно. В преддверии сезонного роста спроса маржинальность бензинов может начать расти, но существенного улучшения, в том числе возврата к показателям 2025 года, ждать не стоит, считают в «ОМТ-Консалт».

Мартовский рост оптовых цен увеличил издержки независимых АЗС, при этом стабилизация биржевых котировок на прошлой неделе не позволила улучшить их экономику, говорит эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

В конце марта Петербургская биржа по указанию правительства сократила предел роста цен на бензин и дизтопливо с 0,5% до 0,01% на фоне резкого роста стоимости нефтепродуктов из-за кризиса на Ближнем Востоке. Для стабилизации ситуации правительство также распространило запрет на экспорт бензина на производителей до 31 июля.

Снижение маржи в рознице, полагает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин, представляет большую проблему для независимых АЗС.

У крупных нефтекомпаний есть доступ к экспорту нефти и нефтепродуктов по выросшим ценам, поясняет господин Бахтин. Кирилл Родионов полагает, что в апреле—мае вертикально интегрированные нефтекомпании будут сдерживать розничные цены ради отмены запрета на экспорт бензина. В результате, продолжает он, независимые сети будут вынуждены ограничивать свои ценники вслед за крупными игроками, что приведет к существенному давлению на их рентабельность в ближайшие два месяца. Кирилл Бахтин уверен, что рентабельность продаж топлива на АЗС кардинально не изменится в ближайшее время.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко отмечает, что маржинальная доходность независимых сетей сейчас находится на грани окупаемости. По его оценке, из-за внеплановых остановок нескольких крупных НПЗ производство бензина могло упасть ниже уровня потребления.

На снижение производства бензина также могут указывать сокращение объема биржевых продаж топлива и увеличение неудовлетворенного платежеспособного спроса.

Так, по итогам торгов 7 апреля объем продаж бензина на Петербургской бирже составил 28,86 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем днем ранее. На этих торгах уровень неудовлетворенного платежеспособного спроса на АИ-92 составил 13,62 тыс. тонн, или 77,2% от объема продаж, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Остаточный спрос на АИ-95 — 11,76 тыс. тонн, или 105,9% от объема продаж. Наибольшие показатели незакрытого спроса фиксировались на базисах в европейской части РФ, указывается в обзоре биржевого агентства. Сейчас Минэнерго совместно с ФАС прорабатывает возможность заключения соглашения с нефтекомпаниями об увеличении поставок топлива на внутренний рынок, заявил 10 апреля журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Рост капитальных затрат НПЗ на фоне простоев требует компенсации через демпфер или цены, но у правительства ограничены ресурсы для выплат, а возможность повышать цены не безгранична»,— отмечает Андрей Дьяченко. В результате, по прогнозу аналитика, независимым АЗС придется проходить пиковый сезон с околонулевой или отрицательной маржинальностью. Аналитик ожидает продолжения консолидации рынка в пользу крупных нефтекомпаний и сокращения числа частных игроков.

Ольга Озембловская