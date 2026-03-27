Примите внутрь

Власти с 1 апреля вводят запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, решили на совещании по ситуации в нефтяной отрасли и на рынке нефтепродуктов. К этому правительство побудил рост внутренних и мировых цен на нефтепродукты после начала военных действий на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. При этом, хотя аналитики считают, что эмбарго быстро остановит рост цен, существенного их снижения ждать не стоит, так как мировая конъюнктура будет сказываться даже на закрытом рынке.

С 1 апреля нешуточные объемы российского бензина пойдут исключительно на внутренний рынок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство ввело запрет на экспорт бензина для всех участников рынка с 1 апреля по итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака, профильных ведомств и нефтяных компаний, состоявшегося 27 марта. Эмбарго не касается поставок по межправительственным соглашениям. На дизельное топливо решение тоже не распространяется — НПЗ могут продолжать его экспортировать.

Предыдущий запрет на экспорт бензина для НПЗ был введен в сентябре 2025 года на фоне рекордного роста биржевых цен на топливо, внеплановых остановок НПЗ и риска нехватки продукта в некоторых регионах. Сняли его в конце января — для того, поясняло Минэнерго, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей. С того момента общий объем зарубежных отгрузок бензина составил 500 тыс. тонн, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Показатель вырос на 46% к декабрю и на 100% год к году. В то же время отгрузки бензина на внутренний рынок РФ упали. По итогам февраля они сократились на 26%, до 2,5 млн тонн. Аналитики указывают, что падение поставок связано с ростом железнодорожного экспорта в страны Центральной Азии и высоким уровнем запасов при сезонном спаде спроса. По данным ЦЦИ, в конце февраля уровень запасов бензина в РФ составлял 2 млн тонн.

Резкое увеличение поставок бензина за рубеж аналитики связывают с ростом привлекательности экспортной альтернативы вследствие взлета мировых цен на нефть и нефтепродукты после начала боевых действий на Ближнем Востоке и блокировки Ираном Ормузского пролива, через который проходило около 20% экспортных потоков.

Стоимость нефти марки Brent 8 марта превысила $100 за баррель впервые за четыре года. В ходе торгов котировки достигали $126 за баррель на пике кризиса. К 27 марта цена стабилизировалась в районе $110–111 за баррель. Цена на бензин в Роттердаме 16–23 марта впервые с 2022 года поднялась выше $1 тыс. за тонну из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Александр Новак на совещании отметил, сообщило правительство, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен. «При этом позитивным фактором остается высокая востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках»,— сообщил он.

Оптовые цены на бензин в РФ росли с конца февраля, прибавив более 12% за месяц.

С 25 марта Петербургская биржа по поручению правительства снизила предел повышения цены до 0,01% с 0,5%. По итогам первых торгов после этого котировки продемонстрировали коррекцию. Стоимость АИ-92 27 марта по индексу европейской части России выросла на 0,21%, до 66,94 тыс. руб. за тонну. Марка АИ-95 на бирже подешевела на 0,72%, до 70,62 тыс. руб. за тонну. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,84%, до 63,90 тыс. руб. за тонну.

Биржевые котировки уже начали снижаться на фоне новостей о потенциальном запрете на экспорт, отмечают в ЦЦИ. По словам аналитиков, накопление избыточных запасов при введении эмбарго возможно, но, учитывая скорый сезонный рост спроса, плановые и внеплановые ремонты на НПЗ, такой сценарий маловероятен. Согласно обзору ЦЦИ, 22 марта в порту Приморск произошла авария с возгоранием, в результате которой оказались повреждены резервуары портовой нефтебазы. Они используются для хранения дизельного топлива и керосина, поэтому, отмечают в ЦИИ, инцидент не повлияет напрямую на экспортные отгрузки бензина. Тем не менее повреждение инфраструктуры в Приморске увеличит нагрузку на порт Усть-Луга — крупнейший терминал по экспорту бензина на Балтике, указывают аналитики.

По словам источника “Ъ” в отрасли, технически РФ уже была ограничена в экспортных мощностях после инцидента в Усть-Луге 25 марта.

Собеседник ожидает вынужденного снижения уровня переработки и добычи в ближайшее время в условиях повреждения портовой инфраструктуры. Reuters 27 марта сообщил, что российские экспортеры уведомили покупателей о возможном объявлении форс-мажора по поставкам нефти через Приморск и Усть-Лугу, источник “Ъ” в отрасли подтверждает эту информацию.

Запрет на экспорт может лишь затормозить рост цен, но не приведет к их серьезному снижению в оптовом или розничном сегменте, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его оценке, торможение темпа роста котировок произойдет достаточно быстро после введения эмбарго, но существенного снижения ждать не стоит. Главная задача отрасли сейчас — пройти высокий сезон без системного дефицита, как это было в прошлом году, добавляет эксперт.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что участившиеся внеплановые остановки НПЗ создают риски в период предсезонного накопления запасов. Он отмечает, что внешняя конъюнктура рынка продолжит оказывать влияние даже при закрытом экспорте.

Ольга Озембловская