Аэропорт Кольцово не смог принять несколько самолетов из-за снегопада

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не смог принять несколько самолетов из-за сильного снегопада и похолодания, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Утапао, Хургады, Салехарда и Сочи, было принято решение об уходе на запасные аэродромы — в Челябинск и Тюмень»,— говорится в сообщении.

Пассажиров призвали следить за статусом рейсов по онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за полдня из-за снегопада произошло около 60 ДТП.

Полина Бабинцева