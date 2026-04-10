Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Кольцово не смог принять несколько самолетов из-за снегопада

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не смог принять несколько самолетов из-за сильного снегопада и похолодания, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Утапао, Хургады, Салехарда и Сочи, было принято решение об уходе на запасные аэродромы — в Челябинск и Тюмень»,— говорится в сообщении.

Пассажиров призвали следить за статусом рейсов по онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за полдня из-за снегопада произошло около 60 ДТП.

Полина Бабинцева

