В Свердловской области за полдня снегопада произошло около 60 ДТП

В Свердловской области из-за снегопада резко выросло число дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 15 часов 10 апреля 2026 года автоинспекторы зарегистрировали порядка 60 ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 12 случаях потребовалась помощь медиков, в 2 случаях - с госпитализацией. Основными причинами ДТП в ведомстве назвали передвижение автомобилистов на летних шинах, а также выбор небезопасной скорости. Автоинспекторы продолжают патрулирование трасс.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в сложных условиях требует от водителя навыков плавного руления, раннего прогнозирования торможения и правильного выбора скоростного режима. Особое внимание следует уделить техническому состоянию транспорта и обязательному использованию зимней резины.

Ранее сообщалось, что для уборки снега на дороги Свердловской области вышло более 250 единиц техники.

Полина Бабинцева